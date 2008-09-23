Експерти нарахували чотири політпроекти на користь Ющенка

Політичні партії, орієнтовані на підтримку нинішнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА, в разі призначення дострокових парламентських виборів, братимуть в них участь кількома “колонами”.

Про такий формат участі в можливих виборах до парламенту повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА.

За його словами, Президенту на сьогоднішній день вигідніше не призначати нові вибори в Верховну Раду, оскільки його політична сила – “Наша Україна” – не зможе набрати більше 7%. Водночас, за його словами, в оточенні В.ЮЩЕНКА для унеможливлення створення конституційної “антипрезидентської” коаліції БЮТ, Партії регіонів та комуністів, бачать варіант розпуску парламенту та заведення в нього декількох “технологічних” проектів.

“Малюється досить цікавий такий сценарій: вже почали робити заяви цікаві персонажі української політики, я маю на увазі і ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, і спікера ЯЦЕНЮКА...”, - зазначив В.БАЛА.

За його словами, можливий проект А.ЯЦЕНЮКА буде пов’язаний з Трудовою партією, яка входить до Блоку Литвина. Проект, який може бути створений на базі Блоку Черновецького, залучить “ручний електорат”, який прийде проголосувати за того, за кого скаже “замовник”. 2,5% вже сьогодні дають в підтримку політичного проекту Анатолія ГРИЦЕНКА.

У свою чергу заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ зазначив, що можливий також лівоцентристський варіант нового проекту – з Раїсою БОГАТИРЬОВОЮ, що дасть симпатії та голоси Східної та Південної України.

“За чутками внутрішньопартійними, після скандалів з БОГАТИРЬОВОЮ, АХМЕТОВ вимагає у випадку дострокових виборів від ЯНУКОВИЧА половину виборчого списку. І далі схема зрозуміла: проходження 2-3 таких проектів плюс частина фракції ПР – це є момент, щоб закрити шлях ТИМОШЕНКО для прем’єрства і створення тої коаліції, мова про яку йде протягом останніх 9-10 місяців”, - зазначив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.