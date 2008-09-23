Росія підготувала кілька пропозицій, щоб залишити ЧФ у Криму після 2017

Росія може представити українській стороні комплекс взаємовигідних пропозицій, які дозволили б Чорноморському флоту РФ залишитися в Севастополі після 2017 року.

Про це сказав міністр оборони РФ Анатолій СЕРДЮКОВ.

«Ми хотіли б, щоб Чорноморський флот залишився в Севастополі і після закінчення в 2017 році терміну дії відповідного договору з Україною. Для цього ми можемо представити комплекс пропозицій, які були б вигідні обом країнам і стосувалися як орендної плати за базу в Севастополі, так і розвитку соціальної інфраструктури, співпраці у сфері оборонно-промислового комплексу, суднобудування і інших областях», - сказав міністр оборони РФ.

За матеріалами «Газета.ru», proUA