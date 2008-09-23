У Криму працює група військових інспекторів Королівства Нідерланди

Група військових інспекторів Королівства Нідерланди розпочала у Сімферополі (Крим) навчальну інспекцію в рамках Договору про звичайні збройні сили в Європі.

Як повідомляє прес-служба Міноборони України, мета проведення контрольного заходу полягає у перевірці дотримання Україною встановлених обмежень щодо кількості озброєння і військової техніки, які підпадають під дію Договору про звичайні збройні сили в Європі. "Зокрема, цим міжнародним документом передбачено щорічний обмін інформацією між країнами-учасницями про чисельність особового складу, системи озброєння і техніки, а також інспекції територій країн, які підписали цей документ", - йдеться у повідомленні.

Свою активну квоту в Україні в цьому році за цим міжнародним документом представники голландської верифікаційної структури, групу яких очолює підполковник Роберт ВЕТТЕРС, використовують вперше.

Одночасно в рамках цього ж міжнародного документу група українських верифікаторів на чолі із заступником начальника Управління верифікації Генерального штабу ЗС України полковником Анатолієм ЛОЙШИНОМ перебуває в Угорській Республіці.

Українські інспектори оглянуть на одному з військових об’єктів підзвітну військову техніку та озброєння, порівняють її фактичну кількість з тією, що була попередньо надана усім країнам-учасницям Договору про звичайні збройні сили в Європі та підпишуть заключний звіт за результатами проведеної роботи.

Крім того, одразу дві групи інспекторів Збройних Сил України перебувають у Словацькій Республіці, де проводять верифікаційні заходи за Віденським документом 1999 року та Договором з Відкритого неба.

Усі інспекційні заходи як на території нашої держави, так і за її межами триватимуть до 26 вересня.