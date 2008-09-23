Крим у прискореному режимі готується до опалювального сезону

У Криму робиться все необхідне для того, щоб у прискореному режимі завершити підготовку й розпочати опалювальний сезон не за календарним принципом, а відповідно до реальних потреб людей, заявив кримський прем`єр Віктор ПЛАКІДА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради міністрів Криму, В.ПЛАКІДА зазначив, що при погіршенні погодних умов і зниженні середньодобової температури нижче встановленої позначки в автономії буде ухвалено рішення про початок опалювального сезону згідно з дорученням Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

За даними уряду Криму, в даний час у комунальній енергетиці автономії підготовлено до зимової експлуатації 708 котельних (92,2% від запланованого), 923,3 км теплових мереж (90,1%), 256 центральних теплових пунктів (98,8%). «Йде робота з накопичення вугілля й рідкого палива», - додали в Радміні.

До зимової експлуатації підготовлено 391 школу (100% від запланованого), 222 дитячі сади (100%), 155 лікарень (100%), запевняє кримський уряд.

«У автономній республіці повністю виконано заходи щодо підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу до опалювального сезону», - зазначили в уряді Криму.

У житловому господарстві Криму проведено комплексну підготовку 5592 житлових будинків комунальної власності, виконано ремонт крівель на 1183 житлових будинках, 1354 внутрішньобудинкових опалювальних систем, 412 систем гарячого та 847 систем холодного водопостачання.

Як повідомляв УНІАН, Президент закликає центральну й місцеву владу невідкладно почати опалювальний сезон. «Люди повинні одержати тепло відповідно до реальних потреб, а не за календарним принципом - чекаючи офіційної дати 15 жовтня», - заявив В.ЮЩЕНКО.