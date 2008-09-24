Коаліція БЮТ + ПР буде вигідною для простих громадян?

Створення нової коаліції БЮТ та Партії регіонів буде вигідно для простих громадян та змусить ці політичні сили працювати на державу.

Таку думку висловив на прес-конференції в УНІАН директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА.

За його словами, дострокові вибори до Верховної Ради не вигідні як для більшості політичних сил, що представлені в нинішньому парламенті, так і для всієї країни.

“Якщо вони таки відбудуться, то мені здається, що від цього програють фактично всі, а головне програє держава, програє Україна. Бо ми зразу втягнемося в президентські вибори, а потім буде перерозподіл влади – це будуть місцеві вибори. І говорити про якийсь розвиток України взагалі не доводиться”, - запевнив В.БАЛА.

Крім того, він прогнозує, що під час цієї кампанії ніхто не буде розказувати плани про “далеке щасливе майбутнє”, а всі будуть один одного звинувачувати в зраді інтересів, в державній зраді, в зраді виборців, що призведе до ще більшого протистояння в країні.

Створення ж коаліції дасть змогу, на думку директора АМС, убезпечити країну від серйозного розколу. До того, на його думку, це стане можливістю перейти двом політичним лідерам БЮТ та Партії регіонів “від заклятих ворогів до політичних опонентів”.

“Ця коаліція навчила б їх спілкуватися і співіснувати в політичному житті, що насправді дуже важливо для країни. Це вже була б конкуренція певних ідей. А для простих громадян ця коаліція була б вигідна тим, що перед президентськими виборами для того, щоб електорат не пішов від цих політичних сил, вони б змушені були прийняти цілу низку соціально значимих економічних законів для розвитку економіки країни і для підвищення життєвого рівня громадян. Вони б мусили це прийняти і втілити в життя, щоб ідучи на президентські вибори розказувати про це”, - сказав В.БАЛА.

На його переконання, Президент без розпуску парламенту має багато юридичних механізмів, за допомогою яких можна тримати “на гачку” Верховну Раду і коаліцію: “Це і питання регламенту, і Конституційного Суду”.