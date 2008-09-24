Девальвація гривні викликана суто внутрішніми чинниками

Девальвація гривні викликана виключно внутрішніми чинниками. Таку думку УНІАН висловила заступник голови Правління КБ «ПриватБанк» Людмила ШМАЛЬЧЕНКО.

За її словами, останнім часом, коли українська валюта почала дешевшати по відношенню до долара, сам долар на світовому ринку також втрачав свої позиції.

«Коливання курсу пов`язані з періодами активного імпорту або експорту товарів, зокрема, закупівлі енергоносіїв або продажу зерна, адже всі валютні кошти йдуть на міжбанк», - сказала Л.ШМАЛЬЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня на міжбанківському валютному ринку України відбулося різке зниження курсу гривні по відношенню до долара США. Угоди укладалися за курсом 4,84 грн. за 1 долар і до кінця торгів ставки зросли до 4,94-4,95 грн. за 1 долар.