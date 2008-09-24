В Алупці досі латають каналізацію

У кримському курортному місті Алупка ведуться роботи з ліквідації наслідків аварії на міському каналізаційному колекторі, що сталася 20 вересня.

Нагадаємо, в Алупці внаслідок будівельних робіт однієї з фірм стався обвал, через який було пошкоджено колектор діаметром 800 мм. Стався витік каналізаційних вод, нечистоти виливалися в море.

Як повідомили в прес-службі Головного управління МНС України в Криму, роботи з ліквідації наслідків аварії проводилися з 20 до 23 вересня. Так, 23 вересня на місці аварії працювали 5 одиниць техніки й до 30 осіб – працівників міськводоканалу і одного з будівельно-монтажних управлінь. Проведено роботи з відкачування каналізаційних вод, земляні роботи. Роботи з ліквідації наслідків аварії тривають.