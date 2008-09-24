У Криму перемили кісточки НАТО

Лише половина депутатів Верховної Ради Криму взяла участь у депутатських слуханнях з питання про дотримання права громадян України, які проживають в Автономній Республіці Крим, на отримання об`єктивної інформації про діяльність НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, представники фракцій Блоку «За Януковича!», Блоку Вітренко «Народна опозиція», «Солідарність», КПУ і партії «Союз» заявили, що в Україні розгорнуто «широкомасштабну інформаційну кампанію» з формування позитивного іміджу Альянсу, а нинішнє керівництво України веде політику із «втягування» країни в НАТО.

В зв`язку з цим низка депутатів вважає за необхідне профінансувати кампанію, яка б об`єктивно інформувала кримчан про НАТО. Так, депутат з фракції «Союз» Володимир КЛИЧНИКОВ запропонував вже на найближчому засіданні парламенту автономії виділити з бюджету Криму 200 тис. грн. на ці заходи. Крім цього, депутати-«союзівці» закликали Верховну Раду Криму звернутися до обласних рад регіонів України з пропозицією організувати роботу з об`єктивного інформування громадян про НАТО. «Про НАТО повинні знати, що це за звір, і на нашу територію не пускати», - додав зі свого боку представник блоку «За Януковича!» Станіслав МАТВЄЄВ.

Ряд депутатів відзначили, що Альянс – це «знаряддя боротьби Заходу проти Росії», а вступ України до НАТО призведе до «державного розвалу» країни. «Україна приречена на вибір – з Європою в НАТО або ж з Росією у Союзі. І відсторонитися від цього вибору сучасна Україна не буде спроможна», - відзначив представник Блоку «За Януковича!» Олег СЛЮСАРЕНКО. «Населення Східної України, у переважній більшості, цього не бажає (вступу України до НАТО – УНІАН), а сучасна Росія – цього не допустить», - додав парламентарій.

Про переваги вступу України до НАТО говорили лише двоє учасників слухань - лідер Кримської організації Народного Руху України, депутат ВР автономії Леоніда ПИЛУНСЬКИЙ і голова Кримської організації Української народної партії Олега ФОМУШКІН, який не є депутатом парламенту АРК.

«Україні вкрай необхідно вступити в НАТО. Вступ у НАТО передбачає перехід на високі стандарти у всіх сферах – політичній, економічній, військовій. Альянс ставить до своїх членів чіткі вимоги щодо забезпечення демократичних цінностей», - відзначив О.ФОМУШКІН. На його думку, вступ України до НАТО стане новим імпульсом для «демократичних перетворень» у країні.

Жодного рішення учасники депутатських слухань не ухвалили. «Ми не ставили завдання ухвалення якихось нормативних рішень, завдання було – послухати думку депутатських фракцій, представників політичних партій, громадських організацій. Усім бажаючим було відчинено сьогодні двері для публічної дискусії», - заявив журналістам кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО.

При цьому він повідомив, що пропозиції депутатів, висловлені під час депутатських слухань, будуть узагальнені і, можливо, розглянуті вже на найближчому пленарному засіданні парламенту автономії.

А.ГРИЦЕНКО також повідомив, що депутатські слухання проводитимуться у Верховній Раді Криму і з інших актуальних питань.