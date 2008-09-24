2 росіянки загинули на дорогах Криму

На кримських дорогах за добу загинули двоє громадян Росії – жінки, 1981 і 1958 років народження.

Про це повідомляє сьогодні прес-служба Управління ДАІ Криму.

Так, в Євпаторії мопед «Хонда», яким керував п`яний водій – 19-річний місцевий житель, скоїв наїзд на перешкоду і перекинувся. З місця ДТП водій зник, в ході оперативно-розшукових заходів був встановлений і затриманий. Внаслідок аварії загинула пасажирка «Хонди» - 27-річна мешканка міста Салехард.

Інша росіянка загинула в Джанкойському районі Криму під колесами автомобіля «Опель Вектра». Автомобіль збив 50-річну мешканку міста Набережні Човни.