Змінювати кримську Конституцію може тільки парламент автономії

Конституційний Суд України визнав таким, що відповідає Конституції України, положення ст. 3 Закону України “Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим”, якою встановлено, що зміни до Конституції АРК приймаються Верховною Радою АРК і затверджуються законом України.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення Конституційний Суд оприлюднив сьогодні.

Раніше 50 народних депутатів звернулися до КС з клопотанням про визнання таким, що не відповідає Конституції, відповідного положення закону.

Автори клопотання вважали, що цією статтею закону Президент України, народні депутати і Кабінет міністрів позбавлені права законодавчої ініціативи стосовно внесення змін до Конституції Криму.

У своєму рішенні Конституційний Суд зазначив, що право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президенту, народним депутатам та Кабінету міністрів, але ці суб’єкти не наділені правом вносити до Верховної Ради Автономної Республіки Крим проекти нормативно-правових актів, зокрема, щодо змін до Конституції АРК.

Таким чином, КС вирішив, що положення ст. 3 Закону “Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим” не обмежує право суб’єктів законодавчої ініціативи у Верховній Раді України і тому відповідає Конституції України.

Суддею-доповідачем у цій справі був суддя КС Володимир КАМПО.