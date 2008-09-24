Штрафи на дорогах значно зросли

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення регування відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 386 із 439 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Відповідний законопроект був несений на розгляд парламенту Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Зокрема, передбачено внести зміни до Кримінального кодексу України: порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспортного засобу, що спричинило середньої тяжкості тілесні ушкодження, карається штрафом від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів (на сьогодні цей штраф становив 100 неоподаткованих мінімумів).

Крім того, передбачено штраф у розмірі від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян: за випуск в експлуатацію завідомо технічно несправних транспортних засобів, допуск до керування транспортним засобом особи, яка перебуває у стані сп’яніння або не має права на керування транспортним засобом, інше грубе порушення правил експлуатації транспорту, що убезпечують дорожній рух, вчинене особою, відповідальною за технічний стан або експлуатацію транспортних засобів, якщо це спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, тяжке тілесне ушкодження або його смерть. Щодо кримінальної відповідальності шляхом позбавлення волі, то тут все залишається, як у чинному законодавстві.

Крім того, законом передбачено підвищення штрафів за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів.

За перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 50 км на годину, проїзд на заборонений сигнал світлофору або жест регулювальника, ненадання переваги у русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, міліції із звуковими сигналами, а також порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху, тягнуть за собою штраф від 30 до 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин.

Крім того, передбачено, що в якості доведення порушення правил дорожнього руху можуть використовуватися показання технічних приладів та засобів фото- і відеоспостереження.

При ухваленні закону точилася довга дискусія щодо використання мобільних телефонів водіями під час руху. Пропонувалися досить жорсткі заходи покарання за використання мобільних телефонів для розмови (йдеться про тримання телефона в руці), але в результаті залишилася нині діюча норма, яка забороняє використання таких телефонів. Передбачається штраф у розмірі від 25 до 30 неоподаткованих мінімумів.

Також ВР не підтримала введення штрафних балів за порушення правил дорожнього руху.

При цьому депутати доручили уряду внести на розгляд парламенту зміни, які стосувалися запровадження таких штрафних балів, чітко виписавши систему їх нарахування і покарання в разі, коли цих балів набирається певна кількість.