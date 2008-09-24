Податківці спалили старі акцизки

У Криму податківці спалили понад 42 мільйона марок акцизного збору старого зразка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, марки за обсягом зайняли дві невеликі вантажні машини. Знищення акцизних марок проходило на підприємстві «КримТЕЦ» і зайняло більше 12 годин.

Нові марки акцизного збору введені в обіг із 1 серпня поточного року й разом із ними до 1 вересня в обігу були й марки старого зразка. З 1 вересня в обігу залишилися тільки нові акцизні марки, а старі підлягають знищенню, нагадали в податковій.