Київ не отримував від Москви пропозицій щодо ЧФ РФ

Уряд України не одержував від російської сторони пропозицій щодо продовження термінів перебування Чорноморського флоту РФ на українській території після 2017 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів, коментуючи вчорашню заяву міністра оборони Росії Анатолія СЕРДЮКОВА.

«Будь-які пропозиції щодо пролонгації термінів перебування Чорноморського флоту далі, ніж 2017 рік, уряду не надходили», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр підкреслила, що уряд України має намір чітко виконувати зобов`язання в рамках діючої угоди про перебування Чорноморського флоту РФ в Україні.

«Потрібно пройти цю угоду до 2017 року, оскільки вона підписана, й підписана двома країнами, а далі потрібно робити Україну зоною, вільною від будь-яких військових баз. Наша позиція абсолютно чітка, й ми її дотримуватимемося», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня міністр оборони РФ А.СЕРДЮКОВ заявив, що Росія може представити українській стороні комплекс взаємовигідних пропозицій, які дозволили б Чорноморському флоту РФ залишитися в Севастополі після 2017 року.

”Ми хотіли б, щоб Чорноморський флот залишився в Севастополі й після закінчення в 2017 році терміну дії відповідного договору з Україною. Для цього ми можемо представити комплекс пропозицій, які були б вигідні обом країнам і стосувалися як орендної плати за базу в Севастополі, так і розвитку соціальної інфраструктури, співпраці у сфері оборонно-промислового комплексу, суднобудування та інших галузях”, - сказав А.СЕРДЮКОВ.