Марков: якщо Великий договір не буде продовжено, буде істерика
Депутат Держдуми про Крим, РФ та США
Депутат Державної думи Російської Федерації, директор Інституту політичних досліджень Сергій МАРКОВ вважає, що пролонгація Великого договору необхідна як Росії, так і Україні.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це С.МАРКОВ сказав у ході міжнародної конференції в Москві «10 років потому. Підсумки Договору про дружбу, співпрацю й стратегічне партнерство між Україною та Росією».
«Звичайно, договір буде продовжено – в цьому немає ніяких сумнівів, тому що в цьому договорі Росія визнає територіальну цілісність України, зокрема приналежність Криму Україні», - переконаний С.МАРКОВ.
За його словами, після південно-осетинського конфлікту в світі виникло занепокоєння, чи Росія не вирішуватиме питання таким чином із пострадянськими державам, зокрема в Криму.
«Відмова Росії від цього договору призведе до колосальної істерики в усьому світі – мовляв, Росія зібралася анексувати Крим у України. В цих умовах мови про відмову від договору бути не може», - вважає С.МАРКОВ.
Водночас він підкреслив, що Росія дуже незадоволена виконанням Україною умов Великого договору.
«Причина очевидна – на сьогодні російсько-українських відносин не існує взагалі. Є тільки російсько-українсько-американські відносини. Третьою стороною є США, які прагнуть максимально погіршити відносини між двома країнами», - сказав С.МАРКОВ.
На його думку, цей «план виконує Президент Віктор ЮЩЕНКО, який висловлює не інтереси українського народу, а інтереси імперії – США».
Як відомо С.МАРКОВ, є персоною нон-грата в Україні.
Як повідомляв УНІАН, 11 вересня Міністерство закордонних справ Росії заявило, що РФ розраховує на продовження на 10 років дії Договору про дружбу, співпрацю й партнерство між Україною та Росією.
«Усвідомлюючи свою історичну відповідальність за долю російсько-українських відносин і прагнучи зміцнювати дружні зв`язки з українською державою, ми виходимо з того, що Договір 1997 року буде продовжено на наступні десять років», - йдеться в заяві.
У МЗС РФ також нагадали, що до 1 жовтня 2008 року Росія й Україна повинні визначити свій підхід до подальшої долі Договору про дружбу, співпрацю й партнерство.