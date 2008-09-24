Тимошенко думає, що Ющенко вирішив йти на дострокові вибори

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО вже ухвалив рішення про проведення дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку вона висловила сьогодні на прес-конференції.

“Я переконана, що Президент України вирішив йти на дострокові вибори, щоб за всяку ціну знищити демократичний уряд, демократичну коаліцію і, тим самим, знищити мене як гіпотетичного конкурента на президентських виборах”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр закликала В.ЮЩЕНКА не знищувати демократичну команду і євроінтеграційну стратегію України заради таких “амбіцій і фобій”.

На її думку, сьогодні все ще існують передумови для відновлення діяльності демократичної коаліції, до якої може приєднатися фракція Блоку Литвина.

“У мене як у прем`єр-міністра немає зацікавленості в дострокових виборах і знищенні демократичної коаліції, тому що в цьому немає ніякої логіки. Якщо Президент поведе парламент на дострокові вибори, я хочу, щоб він чітко усвідомлював, що ідеологічна демократична більшість в парламенті зникне саме тому, що довіра до нього в суспільстві знизилася до критично низької позначки. І його команда не зможе набрати той результат, який вони показали на попередніх виборах”, - додала прем’єр-міністр.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що має намір відстоювати відновлення діяльності демократичної коаліції доти, доки не зрозуміє, що “руйнівні тенденції у Президента перемагають над любов’ю до України”. “Тільки-но я це відчую, шукатиму інші шляхи. А поки ми працюємо над тим, щоб у будь-який спосіб заманити Президента з його командою назад, у коаліцію, і разом із Володимиром ЛИТВИНИМ із ранку до вечора цим займаємося. Якщо не вдасться його заманити назад, то ми будемо думати, як створювати вимушені союзи, але не допустити дострокових виборів”, - додала вона.

При цьому прем`єр повідомила, що більшість депутатів фракції НУ-НС, зокрема, від Народного Руху України, від “Народної самооборони”, від Партії захисників вітчизни і Християнсько-демократичної партії не підтримали вихід фракції зі складу демократичної коаліції.

«Я знаю, що практично всі депутати фракції НУ-НС підтримують відновлення діяльності демократичної коаліції за винятком декількох депутатів-провокаторів», - повідомила глава уряду.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, фракції БЮТ і Блоку Литвина готові провести спільну зустріч з фракцією НУ-НС відразу після того, як “нашоукраїнці” відмовляться від ультимативних вимог.