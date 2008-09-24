Спікер АРК: Віват, Конституційний Суд!

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим Анатолій ГРИЦЕНКО вважає торжеством права рішення Конституційного Суду України, який визнав, що зміни до Конституції АРК може приймати виключно Верховна Рада Криму, після чого вони затверджуються законом України.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар кримського спікера Алла ГОРЄВА.

«Це торжество права, торжество закону. Віват, Конституційний Суд!», - сказав кримський спікер. За словами А.ГРИЦЕНКА, КС по суті сьогодні лише підтвердив ті повноваження, які є в Кримської автономії.

А.ГРИЦЕНКО також зазначив, що своїм рішенням Конституційний Суд «поставив на місце всіх «діячів», які, виходячи зі своїх особистих амбіцій, своєї політичної ангажованості та своєї ненависті до Автономної Республіки Крим, намагалися урізати повноваження автономії». При цьому голова парламенту автономії підкреслив, що КС «вніс елемент стабільності у відносини між органами центральної виконавчої влади та Верховною Радою Криму». «Я завжди говорив про те, що ми не просимо й нам не потрібно додаткових повноважень, - сказав А.ГРИЦЕНКО, - головне, щоб органи центральної влади дотримували ті повноваження свого єдиного автономного утворення, які вже задекларовано, якими б широкими вони комусь не здавалися».

Голова парламенту Криму повідомив, що, маючи це рішення КС, керівництво автономії має намір повернутися до вирішення багатьох, досі невирішених, питань, які напряму стосуються дотримання повноважень кримської автономії. «Це означає, що всі ті посадовці, які сьогодні працюють у Криму, але були призначені на свою посаду без узгодження з Верховною Радою АРК і в обхід Конституції автономії, повинні разом зі своїми «старшими товаришами», які сидять у київських кабінетах, у встановленому законом порядку звернутися до Верховної Ради АРК і узгодити призначення на ту або іншу посаду», - підкреслив голова ВР автономії.