Що пропонує Росія в обмін на невиведення Чорноморського флоту?

Росія може запропонувати Україні задіяти її суднобудівні потужності для будівництва авіаносців для ВМФ Росії, заявив керівник комісії Ради федерації з морської політики, колишній командувач Північним флотом РФ адмірал В’ячеслав ПОПОВ.

Як повідомляє «Газета.ру», так він прокоментував заяву міністра оборони Росії Анатолія СЕРДЮКОВА про те, що Росія може надати українській стороні комплекс взаємовигідних пропозицій, які б дозволили Чорноморському флоту РФ залишитися в Севастополі після 2017 року.

Одна з цих пропозицій стосується співпраці у сфері оборонно-промислового комплексу, і, зокрема, суднобудуванні. За двостороннім договором, Росія орендує базу для флоту в Севастополі до 2017 року.