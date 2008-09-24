Військові вдало постріляли в Криму

Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України Сергій КИРИЧЕНКО дав оцінку "добре" одному з етапів масштабного двохступеневого командно-штабного навчання "Морський вузол – 2008", який відбувся сьогодні на полігоні "Опук" у Криму.

"Сьогодні відбувся завершальний етап бойових стрільб в рамках "Морського вузла – 2008". Є багато специфічних чинників, над якими ще потрібно попрацювати, але вміння штабів, рівень підготовки частин і підрозділів Військово-Морських Сил, Повітряних Сил та Сухопутних військ можна оцінити на оцінку "добре", - цитує слова С.КИРИЧЕНКА прес-служба Міноборони України.

Начальник Генштабу також повідомив, що навчання триватиме ще протягом тижня. Зокрема, 25 вересня на кримському полігоні "Чауда" виконуватимуть завдання зенітно-ракетні підрозділи усіх видів Збройних Сил України. "Сьогодні з Кременчука розпочав здійснювати марш реактивний полк, озброєний найпотужнішими реактивними системами залпового вогню "Смерч". На полігоні "Чауда" військові цього підрозділу виконуватимуть вправи стрільб з цих систем", - зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

Довідка. "Морський вузол – 2008" – масштабне двохступеневе командно-штабне навчання. Перша - теоретична - фаза цього навчання була проведена у травні поточного року.

У період з 17 по 27 вересня на морських та берегових полігонах ВМС та полігоні "Опук" триває проведення другої – практичної – фази "Морського вузла – 2008".

Всього до "Морського вузла – 2008" залучено до 4 тисяч військовослужбовців, 390 одиниць озброєння та військової техніки, в тому числі, до 23 кораблів та суден, до 60 одиниць бронетанкової техніки, до 30 одиниць артилерійських систем, до 10 вертольотів та до 15 літаків.