12 претендентів на звання «Ім`я Росії» (список)

У Російській Федерації оприлюднено 12 претендентів на звання «Ім`я Росії».

Як повідомляє офіційний сайт конкурсу, за підсумками голосування, що викликало широкий суспільний резонанс і гарячі дискусії, на наступну стадію відібрано 12 найбільш визначних і яскравих, на думку інтернет-аудиторії, персонажів російської історії.

Зокрема, до фіналу конкурсу вийшли:

1. Св. благовірний князь Олександр Невський

2. Пушкін Олександр Сергійович

3. Достоєвський Федір Михайлович

4. Петро I

5. Ленін (Ульянов) Володимир Ілліч

6. Суворов Олександр Васильович

7. Катерина II Велика

8. Іван IV Грозний

9. Столипін Петро Аркадійович

10. Олександр II Визволитель

11. Менделєєв Дмитро Іванович

12. Сталін Іосиф Віссаріонович

При підрахунку голосів враховувалися 20 млн. голосів, які були подані за персонажів топ-50 до обнулення підсумків голосування й ускладнення його правил, результати альтернативних голосувань, проведених в блозі й на форумі проекту, листи користувачів сайту.

Частина голосів, одержана в результаті «ударної» роботи хакерської програми Stalin.exe і їй подібних, не була врахована. В числі історичних персонажів, особливо завзято підтримуваних такими програмами, виявилися І.Сталін, В.Ленін, Г.Жуков, Микола II, К.Рокоссовський, С.Корольов, М.Хрущов, В.Висоцький, М.Ломоносов, С.Єсенін, Ю.Гагарін, С.Радонезький, О.Невський.

Із сьогоднішнього дня голосування за кандидатів припиняється. Починаючи з 29 вересня, голосування поновитися, але вже з новими, жорсткішими обмеженнями: щодня з однієї IP-адреси можна буде голосувати не більше одного разу. Це означає, що зарахування голосів суворо контролюватиметься системою.

Допустимі на попередніх етапах проекту варіанти голосування з використанням роботів, організацією різних флеш-мобів і т.п. припинятимуться організаторами.

Разом із тим з`являться нові можливості для голосування. До звичного прийому голосів через Інтернет додасться телефонне й СМС-голосування. Проголосувати, подзвонивши по телефонах call-центра або відправивши СМС-повідомлення, можна буде, починаючи з моменту запуску першого ТБ-шоу і до закінчення останнього, без зупинок між ефірами. В кожного героя буде свій телефонний номер і свій код для СМС-повідомлення.

Кожному з 12 переможців буде присвячено відповідне телевізійне шоу, яке пройде в кращий ефірний час на телеканалі «Росія». До кінця цього року росіянам належить вибрати одного і визначити, хто ж із 12 персонажів більше за інших гідний носити звання «Ім`я Росія».

Як відомо, нещодавно в Україні пройшов конкурс «Великі українці», в якому переміг Ярослав Мудрий.