Конгрес США засудив Голодомор

Палата представників Конгресу США засудила Голодомор 1932-1933 років в Україні. Про це повідомив журналістам Президент України Віктор ЮЩЕНКО, який перебував з робочим візитом в США.

За інформацією прес-служби Президента, В.ЮЩЕНКО повідомив, що 23 вересня Палата представників Конгресу США дала політичну оцінку Голодомору 1932-1933 років. Чітка позиція конгресменів відображена у резолюції Палати представників щодо вшанування 75-ї річниці Голодомору-геноциду 1932-1933 років в Україні.

За словами Президента, цей крок надає ще більше оптимізму і енергії українським дипломатичним зусиллям щодо засудження Голодомору міжнародною спільнотою, насамперед, через прийняття відповідної резолюції ООН.

Президент нагадав, що доніс цю позицію Української держави під час виступу на 63-й сесії Генеральної асамблеї ООН, в якій взяли участь представники 191 держави-члена ООН.

За оцінкою глави держави, рішення Палати представників Конгресу США також свідчить про розуміння нашими закордонними партнерами значення і масштабу тої гуманітарної катастрофи, яку пережила українська нація на початку 1930-х років.

Автором та ініціатором резолюції виступив співголова українського кокусу, конгресмен Сандер ЛЄВІН, повідомляє прес-служба Президента.