У Криму за вимагання хабара затримали екологічного інспектора

В Автономній Республіці Крим за матеріалами оперативників Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара), стосовно державного інспектора республіканського комітету АР Крим з охорони навколишнього природного середовища.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, зазначений посадовець вимагав та отримав 900 грн. хабара від приватного підприємця за непритягнення його до адміністративної відповідальності за непроведення робіт з утилізації відходів паливно-мастильних матеріалів на станції технічного обслуговування.