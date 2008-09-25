Кримське ТВ просять перевірити на дотримання законодавства про мову

Народний депутат України, перший заступник голови Української народної партії Іван ЗАЄЦЬ звернувся до голови Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Віталія ШЕВЧЕНКА з проханням «перевірити роботу телерадіокомпаній АР Крим на предмет дотримання ними законодавства України у сфері телебачення та радіомовлення».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УНП.

Як йдеться у зверненні І.ЗАЙЦЯ, «17 вересня депутати Верховної Ради Криму підтримали текст проекту закону про внесення змін до Закону України «Про телебачення та радіомовлення», згідно з яким пропонується законодавчо затвердити право телерадіокомпаній самостійно встановлювати мову 49% ефіру”. “Це є порушенням статті 10 Закону України «Про телебачення та радіомовлення», яка передбачає, що телерадіокомпанії повинні вести мовлення державною мовою, а також частка україномовного ефіру повинна становити не менше 75%», – наголошує народний депутат і закликає Нацраду з питань телебачення та радіомовлення «провести перевірку роботи телерадіоорганізацій АР Крим на предмет дотримання ними законодавства України у сфері телебачення та радіомовлення зокрема, статті щодо використання державної мови».