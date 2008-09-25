Міноборони виключає можливість перебування ЧФ у Криму після 2017

У Міністерстві оборони України виключають можливість перебування Чорноморського флоту Росії на території України після 2017 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив журналістам міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ.

«У Міністерстві оборони закони, а тим більше Конституцію, не обговорюють, а виконують. У Конституції написано – 2017 рік (рік виведення ЧФ РФ – УНІАН)», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Він також підкреслив, що «настане цей рік, і Україна залишиться без іноземних баз на своїй території».

«Питання про можливість залишення російського флоту у військовому відомстві навіть не обговорюється – є Конституція. У 2017-му можна буде починати історію з початку», - підсумував Ю.ЄХАНУРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня міністр оборони РФ Анатолій СЕРДЮКОВ заявив, що Росія може представити українській стороні комплекс взаємовигідних пропозицій, які дозволили б Чорноморському флоту РФ залишитися в Севастополі після 2017 року.

”Ми хотіли б, щоб Чорноморський флот залишився в Севастополі й після закінчення в 2017 році терміну дії відповідного договору з Україною. Для цього ми можемо представити комплекс пропозицій, які були б вигідні обом країнам і стосувалися як орендної плати за базу в Севастополі, так і розвитку соціальної інфраструктури, співпраці у сфері оборонно-промислового комплексу, суднобудування та інших галузях”, - сказав А.СЕРДЮКОВ.