На Крим рухаються танки

З Дніпропетровської області на Крим 25 вересня вирушив ешелон з військовослужбовцями та військовою технікою 6-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України.

У складі ешелону також більше 50 одиниць бронетанкової техніки, зокрема, бойові машини десанту БМД-2, та 160 одиниць автомобільної техніки.

Як повідомляє прес-служба Міноборони, до Криму для участі в одному з етапів двоступеневого командно-штабного навчання "Морський вузол – 2008" вирушили понад 1300 військовослужбовців. Зокрема, воїни-десантники 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади, артилерійській підрозділ, підрозділ протиповітряної оборони та підрозділ бойового і технічного забезпечення 6-го армійського корпусу.

В рамках двоступеневого масштабного командно-штабного навчання "Морський вузол – 2008" на Старокримському полігоні особовий склад і техніка 6-го армійського корпусу візьмуть участь у ротних тактичних навчаннях.

Залучені до навчання повітряно-десантний та артилерійський підрозділи, підрозділ протиповітряної оборони та підрозділ бойового і технічного забезпечення 6-го армійського корпусу вперше виконуватимуть практичні бойові завдання в інтересах Військово-Морських Сил ЗСУ. Зокрема, вони проводитимуть розвідку, пошукові дії, охоронятимуть комунікації та об’єкти військової інфраструктури. З підрозділами будуть проведені тактико-спеціальні заняття та заняття з вогневої підготовки, а також практичні стрільби зі стрілецької зброї.

Тактичні навчання з підрозділами 6-го армійського корпусу триватимуть протягом трьох днів, після чого особовий склад та техніка буде відправлена до місця постійної дислокації.