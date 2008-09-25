Голлівудські зірки перетворять Ялту на театральну Мекку

Знамениті голлівудські актори Джон МАЛКОВИЧ і Кевін СПЕЙСІ разом з російським меценатом, власником Національної резервної корпорації Олександром ЛЕБЕДЄВИМ працюють над реалізацією нового міжнародного театрального проекту в театрі ім. Чехова в Ялті.

Як передає кореспондент УНІАН, про свої плани Д.МАЛКОВИЧ, К.СПЕЙСІ та О.ЛЕБЕДЄВ розповіли сьогодні журналістам в Ялті.

Головна ідея проекту – зробити ялтинський театр культурним центром. «Ми обговорюємо два питання: перший – проведення щорічної міжнародної театральної конференції в Ялті, де театри в особі своїх кращих акторів, режисерів і драматургів могли б обмінюватися своїми творчими планами і працювати над спільною майстернею, і другий – створення міжнародного фонду імені Антона Чехова, який міг би бути природно прив`язаний до міжнародної театральної конференції. Мені хочеться сподіватися, що жителі Криму, жителі України і ті, хто знайдуть можливість приїхати сюди (до Ялти – УНІАНУ), тільки виграють від того, що ми придумали», - відзначив О.ЛЕБЕДЄВ.

Зі свого боку художній керівник Лондонського драматичного театру The Old Vic Theatre К.СПЕЙСІ відзначив, що проект, який задумано реалізувати, розрахований на десятиліття вперед. «Ми хочемо започаткувати великий амбіціний проект», - сказав актор. За словами К.СПЕЙСІ, спільні театральні постановки, які створюватимуть на сцені театру в Ялті, потім можна буде показувати і в Нью-Йорку, і в Москві, і в Лондоні.

«Ми точно спробуємо раз на рік привозити сюди на тиждень кращі театри світу, які працюватимуть один з одним в майстер-класі, потім звідси виходитиме щось, що гратимуть», - додав О.ЛЕБЕДЄВ. Він відзначив, що проект може стартувати не раніше вересня 2009 року. «Це ж божевільна робота, у всіх графіки розписані на багато років вперед», - сказав меценат.

На питання журналістів, як вдалося умовити голлівудських зірок приїхати до Ялти, О.ЛЕБЕДЄВ відповів, що Д.МАЛКОВИЧ і К.СПЕЙСІ «обожнюють Чехова». «Ми давно дружимо, у нас є якісь спільні речі, ми їм допомагаємо, вони нам – як сьогодні», - сказав О.ЛЕБЕДЄВ. При цьому він відповів “ні” на запитання, чи були первинні гроші для приїзду акторів до Ялти. «Вони заможні люди, вони не поїдуть за гроші. Ні! Вони вважають, що це велика справа – театр Чехова в Ялті», - сказав О.ЛЕБЕДЄВ.

Довідка УНІАН. Ялтинський театр був побудований наприкінці 19 століття. На його сцені співав Федір Шаляпін. На спектаклях були присутні Антон Чехов, Максим Горький і багато інших письменників.

На початку 20-го століття театр згорів. Було побудовано нову будівлю, але в 1944 році фашисти підпалили її. Після звільнення Ялти театр був відновлений. Літом 1944 року театру присвоєно ім`я А.П.Чехова.

Основні роботи з реконструкції театру проводилися протягом останніх двох років - з березня 2006 року по березень 2008 року. Реставрація була проведена Національною резервною корпорацією. За даними деяких ЗМІ, в реконструкцію театру вкладено близько 10 млн. євро.