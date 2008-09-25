Більшість росіян припинили вважати Україну другом - експерт

Близько 80% росіян схвалюють дії керівництва Російської Федерації в російсько-грузинському конфлікті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в ході круглого столу на тему: «Зовнішня політика Росії після конфлікту на Кавказі» сказав президент групи «ЦИРКОН» Ігор ЗАДОРІН.

За його словами, в очах росіян Грузія є агресором, оскільки Абхазія і Південна Осетія вже тривалий час сприймаються як незалежні держави. «Виходить, що Росія стала на захист від агресії. Дуже рідко, коли частка респондентів, які висловлюють певну точку зору, досягає 80%. Це один із небагатьох прикладів суспільного консенсусу», - сказав експерт.

«За даними багатьох російських соціологічних центрів, 75-80% росіян схвалюють дії російського керівництва в російсько-грузинському конфлікті», - додав він.

За словами І.ЗАДОРІНА, Абхазія і Південна Осетія в свідомості росіян є зоною відповідальності РФ.

Водночас, І.ЗАДОРІН зазначив, що, на думку росіян, зоною інтересів РФ є в першу чергу пострадянський простір. При цьому, згідно з даними опитувань, близько 45% жителів РФ вважають, що у Росії немає союзників, а найближчим державами сприймаються Білорусь і Казахстан.

«Радикально за останні 3-4 роки змінилося ставлення до України. Україна завжди в рамках таких питань входила в трійку найбільш дружніх держав. Зараз ситуація катастрофічна – росіяни в масі своїй не вважають Україну дружньою країною, не вважають союзником», - сказав І.ЗАДОРІН. За його словами, 57% опитаних вважають, що якщо Україна вступить в НАТО, Росія має зайняти дуже жорстку позицію - аж до економічних і політичних санкцій.

Він також зазначив, що інформація про імперські амбіції росіян не відповідає дійсності. За словами І.ЗАДОРІНА, багаторічні дослідження свідчать, що значна частина населення РФ – близько 40% - вважають що Росії не слід об`єднуватися з кимось.