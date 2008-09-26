Відкриття першого в Україні центру розвитку електронного урядування

27 вересня в м. Судак (Крим) відбудеться церемонія відкриття першого в Україні центру розвитку електронного урядування. Відкриття Регіонального центру розвитку електронного урядування (РЦРЕУ) в АРК стане першим в Україні центром, покликаним сприяти впровадженню і ефективному застосуванню технологій е-урядування та електронному розвитку регіону. Розклад заходу: 12.00 - офіційна церемонія відкриття РЦРЕУ 12.45 - презентація діяльності РЦРЕУ 13.00 - Презентація результатів дослідження "Готовність Автономної Республіки Крим до впровадження е-урядування" 13.40 - прес-конференція учасників відкриття РЦРЕУ у приміщенні конференц-зали міської ради. У 12церемонії відкриття РЦРЕУ планується участь: Віктор Плакида - голова Ради Міністрів АР Крим Валерій Титарчук – радник Постійного Представника Президента України в АР Крим Міністерство регіонального розвитку та будівництва України Олександр Баранов – перший заступник директора Державного департаменту з питань зв’язку Олена Загаєцька – головний спеціаліст Секретаріату Кабінету Міністрів України Тетяна Єжова – міністр Міністерства сім’ї, гендерної політики та молоді АР Крим Олена Вирська - заступник міністра Міністерства сім’ї, гендерної політики та молоді АР Крим Віктор Лисицький - член Консультаційної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України, екс-Урядовий секретар Кабінету Міністрів України (1999-2001) Андрій Демент`єв - міський голова м. Судак Євген Бистрицький – виконавчий директор Міжнародного фонду “Відродження” Михайло Іванов – директор департаменту корпорації “Науковий парк “Київська Політехніка” Тетяна Попова – Голова Правління Інтернет Асоціації України Олег Мироненко – директор департаменту із взаємодією з державними установами міжнародної корпорації “Квазар-Мікро”. Захід відбудеться за адресою: Автономна Республіка Крим, м.Судак, вул. Октябрьська, 34. Контактна особа - Олеся Архипська (директор з інформаційно-комунікаційної діяльності Міжнародного фонду “Відродження”). Тел. 80503312462.

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