Відкриття першого в Україні центру розвитку електронного урядування
27 вересня в м. Судак (Крим) відбудеться церемонія відкриття першого в Україні центру розвитку електронного урядування.
Відкриття Регіонального центру розвитку електронного урядування (РЦРЕУ) в АРК стане першим в Україні центром, покликаним сприяти впровадженню і ефективному застосуванню технологій е-урядування та електронному розвитку регіону.
Розклад заходу:
12.00 - офіційна церемонія відкриття РЦРЕУ
12.45 - презентація діяльності РЦРЕУ
13.00 - Презентація результатів дослідження "Готовність Автономної Республіки Крим до впровадження е-урядування"
13.40 - прес-конференція учасників відкриття РЦРЕУ у приміщенні конференц-зали міської ради.
У 12церемонії відкриття РЦРЕУ планується участь:
Віктор Плакида - голова Ради Міністрів АР Крим
Валерій Титарчук – радник Постійного Представника Президента України в АР Крим
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
Олександр Баранов – перший заступник директора Державного департаменту з питань зв’язку
Олена Загаєцька – головний спеціаліст Секретаріату Кабінету Міністрів України
Тетяна Єжова – міністр Міністерства сім’ї, гендерної політики та молоді АР Крим
Олена Вирська - заступник міністра Міністерства сім’ї, гендерної політики та молоді АР Крим
Віктор Лисицький - член Консультаційної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України, екс-Урядовий секретар Кабінету Міністрів України (1999-2001)
Андрій Демент`єв - міський голова м. Судак
Євген Бистрицький – виконавчий директор Міжнародного фонду “Відродження”
Михайло Іванов – директор департаменту корпорації “Науковий парк “Київська Політехніка”
Тетяна Попова – Голова Правління Інтернет Асоціації України
Олег Мироненко – директор департаменту із взаємодією з державними установами міжнародної корпорації “Квазар-Мікро”.
Захід відбудеться за адресою: Автономна Республіка Крим, м.Судак, вул. Октябрьська, 34.
Контактна особа - Олеся Архипська (директор з інформаційно-комунікаційної діяльності Міжнародного фонду “Відродження”). Тел. 80503312462.