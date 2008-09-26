Відкриття першого в Україні центру розвитку електронного урядування

10:01, 26 вересня 2008
Крым
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27 вересня в м. Судак (Крим) відбудеться церемонія відкриття першого в Україні центру розвитку електронного урядування.

Відкриття Регіонального центру розвитку електронного урядування (РЦРЕУ) в АРК стане першим в Україні центром, покликаним сприяти впровадженню і ефективному застосуванню технологій е-урядування та електронному розвитку регіону.

Розклад заходу:

12.00 - офіційна церемонія відкриття РЦРЕУ

12.45 - презентація діяльності РЦРЕУ

13.00 - Презентація результатів дослідження "Готовність Автономної Республіки Крим до впровадження е-урядування"

13.40 - прес-конференція учасників відкриття РЦРЕУ у приміщенні конференц-зали міської ради.

У 12церемонії відкриття РЦРЕУ планується участь:

Віктор Плакида - голова Ради Міністрів АР Крим

Валерій Титарчук – радник Постійного Представника Президента України в АР Крим

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України

Олександр Баранов – перший заступник директора Державного департаменту з питань зв’язку

Олена Загаєцька – головний спеціаліст Секретаріату Кабінету Міністрів України

Тетяна Єжова – міністр Міністерства сім’ї, гендерної політики та молоді АР Крим

Олена Вирська - заступник міністра Міністерства сім’ї, гендерної політики та молоді АР Крим

Віктор Лисицький - член Консультаційної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України, екс-Урядовий секретар Кабінету Міністрів України (1999-2001)

Андрій Демент`єв - міський голова м. Судак

Євген Бистрицький – виконавчий директор Міжнародного фонду “Відродження”

Михайло Іванов – директор департаменту корпорації “Науковий парк “Київська Політехніка”

Тетяна Попова – Голова Правління Інтернет Асоціації України

Олег Мироненко – директор департаменту із взаємодією з державними установами міжнародної корпорації “Квазар-Мікро”.

Захід відбудеться за адресою: Автономна Республіка Крим, м.Судак, вул. Октябрьська, 34.

Контактна особа - Олеся Архипська (директор з інформаційно-комунікаційної діяльності Міжнародного фонду “Відродження”). Тел. 80503312462.

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