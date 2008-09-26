Чи потрібна Криму автономія?

30 вересня в Сімферополі відбудеться засідання п`ятого Кримського незалежного громадського прес-клубу на тему: «Кримська автономія: політичне непорозуміння або перша ластівка федералізації України?».

Як повідомляють організатори, до участі в заході запрошені депутати Верховної Ради АРК, лідери кримських відділень політичних партій, депутати місцевих рад різних рівнів, представники громадських організацій, експерти.

Під час прес-клубу планується обговорити наступні питання: чим викликані нападки на автономний статус Криму, чи має право Київ в однобічному порядку скасувати АРК, чи дійсно події на Кавказі загострили політичну ситуацію в Криму, як боротися з фальсифікаціями історії Кримської автономії, федералізація України: аргументи «за» і аргументи «проти».