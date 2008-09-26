Е-демократія: новий проект у Криму

11:19, 26 вересня 2008
Крым
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Мета - підвищити прозорість влади

27 вересня в кримському місті Судак відбудеться церемонія відкриття першого в Україні центру розвитку електронного урядування.

Як повідомляє прес-служба Міжнародного фонду "Відродження", відкриття Регіонального центру розвитку електронного урядування (РЦРЕУ) в АРК стане першим в Україні центром, покликаним сприяти впровадженню і ефективному застосуванню технологій е-урядування та електронному розвитку регіону.

"Відкриття Центру є першим для України кроком у становленні е-демократії  як можливості залучення громадян до формування та реалізації державної політики, прийняття рішень органами влади, застосовуючи сучасні інформаційно-комунікаційні технології", - йдеться у повідомленні. 

Мета центру  - підвищити прозорість і ефективність діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим. Серед напрямків роботи РЦРЕУ буде здійснення організаційно-технологічної підтримки, дослідницька  робота, надання консультаційних послуг, навчання, моніторинг та популяризація розвитку технологій е-урядування в Україні.

Регіональний центр розвитку е-урядування в АРК створений відповідно до Меморандуму про співпрацю Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, Ради міністрів АР Крим, Виконавчого комітету міської ради міста Судак та Міжнародного фонду "Відродження".

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