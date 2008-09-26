5,5 млн. відпочиваючих прийняв Крим

Крим з початку цього року прийняв на відпочинок більш як 5,4 мільйонів чоловік, із них організовані відпочиваючі становили більше одного мільйона.

Про це говориться в даних Міністерства курортів і туризму АРК станом на сьогодні, які має в своєму розпорядженні агентство УНІАН.

Мінкурортів відзначає, що кількість відпочиваючих у Криму становила 5 млн. 426,8 тис. чоловік, що на 1,9% нижче за рівень аналогічного періоду минулого року (2007 рік – 5 млн. 532,1 тис. чоловік).

За даними виконкомів і райдержадміністрацій курортних регіонів Криму, організовано в курортно-туристичних установах автономії відпочив 1 млн. 71,3 тисяч чоловік, що на 0,8% вище, ніж за аналогічний період 2007 року (1 млн. 62,6 тис. чоловік).

Станом на сьогодні в Криму працює 329 курортно-туристичних установ, вони заповнені відпочиваючими на 61,8%. У минулому році в цей час працювали 296 курортно-туристичних установ, коефіцієнт їх заповнюваності становив 61%.

Як повідомляв УНІАН, Мінкурортів АРК розраховує, що цього року Крим прийме на відпочинок близько 6 млн. чоловік.