МНСники проінспектували «Бельбек»

МНС провело в Севастопольському аеропорту «Бельбек» перевірку організації пошуково-рятувального забезпечення польотів.

Як повідомляє сьогодні Центр пропаганди ГУ МНС у Севастополі, 23-25 вересня Укравіапошук МНС провів цільову перевірку аеропорту ТОВ «Бельбек» із питань організації пошуково-рятувального забезпечення польотів повітряних суден цивільної та військової авіації.

Зокрема, комісія МНС на чолі Вадимом АШКЕНАЗЕ проінспектувала чергових пошуково-рятувальних (аварійно-рятувальних) служб, які залучаються у разі надзвичайної ситуації, пов’язаною з авіаційною подією в зоні відповідальності аеропорту.