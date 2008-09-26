ДАІ хоче обмежити термін дії водійських прав 10 роками

Державний департамент ДАІ МВС України пропонує Кабінету міністрів ввести обмеження терміну дії посвідчень водія до 10 років з моменту отримання особою цього документу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив начальник ДДАІ МВС України Сергій КОЛОМІЄЦЬ.

«10 років ми будемо пропонувати. (Мається на увазі обмежити термін дії прав водія – УНІАН). Через 10 років треба буде іти і поновлювати термін дії», - сказав він.