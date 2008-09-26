Турист з Латвії зірвався зі скелі
14:00, 26 вересня 2008Крым
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Альпіністи передали іноземця лікарям
Альпіністи МНС врятували 42-річного туриста з Латвії, котрий під час подорожі зірвався зі скелі на мисі Фіолент у Севастополі.
Прес-служба МНС повідомляє, що турист отримав травми.
Працівники дислокованого у місті гірського пошуково-рятувального взводу МНС з використанням спецспорядження підняли постраждалого вгору, надали йому невідкладну медичну допомогу та передали лікарям «швидкої».
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