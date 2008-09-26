Турист з Латвії зірвався зі скелі

Альпіністи МНС врятували 42-річного туриста з Латвії, котрий під час подорожі зірвався зі скелі на мисі Фіолент у Севастополі.

Прес-служба МНС повідомляє, що турист отримав травми.

Працівники дислокованого у місті гірського пошуково-рятувального взводу МНС з використанням спецспорядження підняли постраждалого вгору, надали йому невідкладну медичну допомогу та передали лікарям «швидкої».