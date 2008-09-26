Москва пропонує Києву спочатку дожити до 2017 року

Міністерство закордонних справ Російської Федерації продовжує залишатися на позиції, що поки що рано порушувати питання про майбутнє Чорноморського флоту Росії після 2017 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час телемосту Київ-Москва заявив посол з особливих доручень МЗС РФ Володимир ДОРОХІН.

Він зазначив, що під час російсько-українських консультацій питання «2017 року не обговорювалося». (Чергові українсько-російські консультації з питань функціонування ЧФ РФ і його тимчасового перебування на території України відбулися в Києві в МЗС України 25 вересня – УНІАН.)

«Позиція нашої делегації на всіх переговорах і в підкомісії (щодо умов перебування ЧФ РФ – УНІАН) полягає в тому, що це питання обговорювати рано. Ми маємо знайти таке рішення, яке відповідає інтересам і України, і Росії щодо 2017 року. Зараз ми його знайти не можемо, тому ми просимо перенести це питання на пізніший період», - сказав В.ДОРОХІН.

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня міністр оборони РФ Анатолій СЕРДЮКОВ заявив, що Росія може представити українській стороні комплекс взаємовигідних пропозицій, які дозволили б Чорноморському флоту РФ залишитися в Севастополі після 2017 року.