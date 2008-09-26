У Криму пройде конференція проти катувань

6-8 жовтня в місті Судак (Крим) пройде "Східноєвропейська конференція учасників національних превентивних механізмів згідно із Факультативним протоколом до Конвенції ООН проти катувань (поліцейський аспект)".

Захід проводиться Харківським інститутом соціальних досліджень разом із Офісом Координатора Проектів ОБСЄ в Україні, Незалежною Асоціацією відвідувачів місць поліцейського утримання та Асоціацією з попередження тортур за підтримки Міністерства внутрішніх справ України.

В конференції візьмуть участь представники незалежних відвідувань місць поліцейського утримання з України, Великобританії, Швейцарії, Румунії, Болгарії, Словенії та Фінляндії.

Під час конференції будуть розглянуті проблемні питання щодо організації діяльності незалежних схем відвідування, питання взаємодії схем відвідування із державними органами та недержавними організаціями, висвітлення результатів моніторингової діяльності та ін.