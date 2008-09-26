Ставлення Росії до України залежить від лояльності Києва до ЧФ

Посол з особливих доручень МЗС Росії Володимир ДОРОХІН вважає, що чим лояльніше буде Україна ставитися до питання про базування Чорноморського флоту РФ у Криму, тим кращі будуть двосторонні відносини.

Про це він заявив під час телемосту Київ-Москва.

«Питання Чорноморського флоту дуже чутливе для Російської Федерації - чутливе для дуже широкої громадськості, для нашої політичної еліти і простих людей. Як ставиться Київ до Чорноморського флоту, є одним з критеріїв формування наших відносин і одним з критеріїв того, яку позицію Росія займає щодо України», - заявив В.ДОРОХІН.

Він зазначив, що не можна вирвати питання ЧФ РФ з контексту двосторонніх відносин. «Я думаю, що чим краще буде наше розуміння і ставлення до питання ЧФ, тим кращі будуть наші відносини в цілому, і навпаки», - сказав він.