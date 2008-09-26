НУ-НС знову вимагає від Тимошенко дати оцінку діям ЧФ Росії

Голова партії “Наша Україна” В’ячеслав КИРИЛЕНКО вимагає від БЮТ дати оцінку діям Чорноморского флоту Росії.

“Якщо хтось думає, що може обмежитись легкою портфельною рокіровкою, то він помиляється. Ми будемо принципово стояти на наших світоглядно-засадничих питаннях. Суть нашої позиції в тому, щоб прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО і її політична сила разом з нами дала оцінку діям, понад усе ЧФ РФ, який з нашої суверенної території пішов до берегів Грузії, і там брав участь у бойових діях”, - заявив В.КИРИЛЕНКО, повідомляє прес-служба блоку НУ-НС.

На переконання В.КИРИЛЕНКА, даючи оцінку діям ЧФ, тим самим “ми думаємо про загрози, які може мати найближчим часом Україна". "БЮТ в свою чергу займає проросійську позицію щодо подій на Кавказі”, - наголосив він.

"Російсько-грузинський конфлікт - це те питання, відсутність реагування на яке, призведе до того, що війська і бойова техніка ЧФ РФ будуть їздить Україною, як хочуть - як вони тепер їздять по території Грузії”, - зауважив лідер фракції НУ-НС.