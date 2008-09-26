За 25-30 років Крим буде мусульманською територією, вважає директор російських і азіатських програм Інституту світової безпеки (Вашингтон) Микола ЗЛОБІН.

Про це М.ЗЛОБІН заявив в інтерв`ю УНІАН, відповідаючи на запитання, чи припускає він можливість повторення силового сценарію в Криму, так як це було в Південній Осетії. "Думаю, що це неможливо. Я не бачу ніяких приводів для військового конфлікту між Україною і Росією", - каже експерт.

Він зауважив, що якщо Крим буде у підпорядкуванні Росії, Росія його втратить, якщо буде в Україні, вона його теж втратить. "На мій погляд, це реальність. Тому боротьба за Крим мені видається кумедною", заявив експерт.