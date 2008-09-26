Райрада Севастополя не дала гроші на 75-і роковини Голодомору

Ленінська районна рада у місті Севастополі під час розгляду питання про внесення змін до річного бюджету відмовила районній державній адміністрації у виділенні 5 тис. грн. на заходи до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив депутат Ленінської райради від Блоку Наталії Вітренко Костянтин ЗАРУДНЄВ.

За його інформацією, депутати вирішили направити додатково отримані до бюджету кошти на допомогу малозабезпеченим верствам населення. „Ми розділили ці 5 тис. грн. на дві частини: половину віддаємо на потреби інвалідів, іншу половину - дітям із соціально неблагополучних сімей і малозабезпечених сімей на святкування Нового року”, - сказав депутат.

„За цю поправку проголосували депутати Блоку Наталії Вітренко, КПУ і Руського блоку, депутати від Партії регіонів - „50 на 50”, - додав К.ЗАРУДНЄВ.

За словами депутата, ми виходимо з того, що „якщо це ініціатива Секретаріату Президента України, то вона має підкріплятися якимось цільовим фондом. А брати кошти з прибутку району, які ми можемо витратити на наших ще живих ветеранів, - це, я вважаю, неактуально”.

Крім того, додав він, „ми не згодні з політичним трактуванням факту Голодомору; ми вважаємо, що таке явище, мало місце - це прикрий історичний факт, - але інша справа, що це подається, як геноцид лише українців”.

Голова громадської організації “Українська громада Севастополя” Мирослав МАМЧАК коментуючи для УНІАН сьогоднішнє рішення Ленінської райради міста, зазначив, що відмова депутатів виділити кошти на відзначення річниці Голодомору свідчить про те, що “ці депутати, і партії, які вони представляють у райраді, використовують трагедію українського народу в своїх ідеологічних, партійних цілях”. На думку М.МАМЧАКА, „це робиться на замовлення їхніх ідеологічних партнерів чи спонсорів з недалекого закордоння з тією метою, щоб виправдати ту роль, яку відіграли їхні попередники в знищенні українського народу”.

За словами М.МАМЧАКА, Українська громада Севастополя 28 вересня проведе у місті заходи з відзначення 75-х роковин Голодомору в Україні. „І без участі депутатів райрад і усіх антиукраїнських партій, відповідний Указ Президента України у Севастополі буде виконано”, - підкреслив він.