У Криму накрили конвертаційний центр, через який відмили 10 млн.

У Сімферополі співробітники податкової міліції припинили діяльність конвертаційного центру, через який було переведено у готівку близько 10 мільйонів гривень.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, конвертаційний центр шахраї створили на базі двох товариств з обмеженою відповідальністю.

«Ці підприємства були так званими «податковими ямами» і використовувалися для незаконної конвертації грошей підприємствами-замовниками», - говориться в повідомленні.

Підприємства конвертаційного центру були зареєстровані на підставних осіб і незаконно переводили у готівку грошові кошти для фірм Криму і України. Від 8 до 12% від суми, переведеної з безготівкового стану в готівку, осідало в кишенях шахраїв.

«За час своєї діяльності, конвертацій ний центр конвертації перевів у готівку близько 10 мільйонів гривень і, таким чином, господарі центру поклали собі в кишеню близько мільйона гривень», - повідомили в податковій Криму.

Під час обшуків, проведених в офісах центру, вилучено печатки 26 підприємств, бухгалтерські і податкові документи, комп`ютерна техніка. Порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 205 Кримінального кодексу України за фактом фіктивного підприємництва. На рахунках «центру» заблоковано більш як 300 тис. грн.

В даний час проводяться заходи, спрямовані на встановлення всіх учасників і замовників конвертаційного центру, а також коштів для відшкодування збитків, завданих державі.