Сили оборони уразили ракетний підрозділ РФ в Криму, – Генштаб

Також було уражено низку інших важливих обʼєктів окупантів.

Українські захисники в ніч на 16 серпня уразили район зосередження ракетного підрозділу РФ у Резервному, який розташований на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Також повідомляється й про ураження низки інших важливих обʼєктів на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема у районі Світлодолинського Запорізької області було уражено залізничний міст. Його росіяни використовували для забезпечення військової логістики та переміщення особового складу.

Також українські захисники уразили склади матеріально-технічних засобів та боєприпасів противника у Карлівці на окупованій РФ території Донецької області.

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Інші удари Сил оборони

Нагадаємо, раніше ВМС України повідомили про успішну операцію Сил оборони в Криму. Зазначалося, що під ударом опинилися позиції російського берегового ракетного комплексу "Бастіон", який РФ використовували для запуску ракет "Онікс" та "Циркон" по Україні. Внаслідок української атаки РФ також зазнала значних втрат у живій силі.

Крім того, в ніч на 16 серпня дрони масовано атакували Московський регіон. Під атакою опинилися одразу два ключові склади РФ. Зокрема, за даними медіа, під ударом опинився найбільший логістичний комплекс Wildberries площею понад 200 000 кв. м.

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