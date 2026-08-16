'Настав час': одна з найпотужніших військових держав заговорила про мир з КНДР

Президент Південної Кореї Лі Дже Йон закликав Пхеньян сісти за стіл переговорів і покласти край формальному стану війни, який зберігається понад 70 років.

Президент Південної Кореї Лі Дже Йон запропонував Північній Кореї розпочати переговори для припинення стану війни на Корейському півострові, який триває вже понад сім десятиліть. Про це він заявив у святковій промові з нагоди Дня визволення, повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.

Лі закликав Північну та Південну Корею сісти за стіл переговорів як безпосередні сторони конфлікту та домовитися про мир. Він наголосив, що дві країни досі юридично перебувають у стані війни, оскільки Корейська війна 1950–1953 років завершилася перемир'ям, а не укладенням мирного договору.

"Настав час покласти край стану війни", – заявив президент.

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Заклик до переговорів прозвучав попри відсутність реакції Пхеньяна на попередні пропозиції Сеула після приходу Лі до влади.

Президент Південної Кореї заявив, що його країна поважає нинішній статус Північної Кореї та не прагне об'єднання шляхом анексії. Він також запевнив, що Сеул не має наміру здійснювати ворожі дії проти північнокорейського режиму.

Прем'єр-міністр Південної Кореї зі свого боку закликав обидві держави поважати одна одну та відмовитися від непотрібної конфронтації. Серед запропонованих заходів – зниження ворожості на рівні політики, норм та інституцій.

У Сеулі також виступили за створення багаторівневої системи безпеки, яка дозволила б контролювати напруженість між сторонами та запобігати виникненню нових криз.

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Корейська війна тривала у 1950–1953 роках і завершилася не мирним договором, а перемир’ям. Тому Північна та Південна Корея формально досі перебувають у стані війни. Після завершення бойових дій між країнами зберігається напруженість, а Корейський півострів залишається одним із найбільш мілітаризованих регіонів світу.

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