Військовий пішов у СЗЧ на три місяці, але повернувся: що вирішив суд

Старший лейтенант самовільно залишив військову частину 9 лютого та повернувся 9 травня, після чого заявив про готовність продовжити службу.

У Полтаві суд закрив кримінальне провадження щодо старшого лейтенанта, який близько трьох місяців перебував у статусі самовільного залишення частини.

Після повернення військовий заявив про готовність продовжити службу, а командування письмово погодилося на його подальше проходження служби, йдеться в ухвалі Київського районного суду Полтави, оприлюдненій у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Старший лейтенант проходив військову службу за призовом під час мобілізації та обіймав посаду командира механізованого взводу механізованого батальйону.

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За матеріалами справи, 9 лютого 2026 року він без дозволу командирів залишив розташування військової частини. До 9 травня військовий не виконував обов'язків служби та, як зазначено в судовому документі, проводив час на власний розсуд.

9 травня він самостійно повернувся до району тимчасового розташування частини та повідомив про бажання продовжити службу.

Дії військового кваліфікували за частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу України – самовільне залишення місця служби тривалістю понад три доби в умовах воєнного стану. Санкція цієї статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

Під час засідання військовий визнав провину, заявив про щире каяття та попросив звільнити його від кримінальної відповідальності. Прокурор не заперечував.

Командування військової частини також надало письмову згоду на подальше проходження служби військовим на вакантній посаді.

Суд врахував, що чоловік раніше не притягувався до відповідальності за статтею 407 КК України, добровільно повернувся до військової частини та висловив бажання продовжити службу.

У результаті суд застосував положення частини 5 статті 401 КК України та звільнив військового від кримінальної відповідальності, закривши кримінальне провадження.

Після набрання ухвалою законної сили старший лейтенант має протягом 72 годин прибути до військової частини для продовження служби. Командира частини зобов'язали невідкладно поновити його на військовій службі та повідомити про це суд і Донецьку спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Східного регіону.

Ухвала може бути оскаржена в Полтавському апеляційному суді протягом семи днів.

СЗЧ - інші вироки суду

Як повідомляв УНІАН, раніше Костопільський районний суд виніс вирок військовослужбовцю, який у грудні 2023 року самовільно залишив місце служби. Чоловіку призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Також суд на Волині покарав чоловіка, який двічі пішов у СЗЧ після поранень на фронті. Військовий уперше самовільно залишив частину 2 вересня 2022 року без дозволу командира. До служби він повернувся лише в січні 2024 року. Втім, уже через кілька місяців він знову залишив місце служби, цього разу – більш ніж на рік. Фігуранта засудили до п’яти років позбавлення волі.

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