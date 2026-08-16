В Одесі з пам’ятника Дюку прибрали мішки з піском: чому зняли захист

У 2022 році жителі міста закрили статую, щоб захистити від обстрілів росіян.

У середмісті Одеси зі старовинного пам'ятника Дюку - герцогу Арману де Рішельє – прибрали мішки з піском, якими його закрили у 2022 році, щоб захистити від обстрілів російських окупантів.

Як передає кореспондент УНІАН, ініціатором відкриття Дюка став депутат Одеської міськради Олег Звягін. Зокрема, під час сесії міськради у липні та нещодавнього засідання виконкому він заявив, що монумент завалений тоннами піску, й, за словами архітекторів, пам’ятка може бути втраченою. Річ у тому, за ствердженням депутата, що через потужний тиск піску та впливу його на бронзу, з якою виготовлений монумент, останній піддається руйнуванню.

Сьогодні вранці на Приморський бульвар прибула група депутатів Одеської міської ради, зокрема Звягін, Олександр Авдєєв, Роман Сеник та Олексій Єремиця. Також було підігнано екскаватор, з допомогою якого з монумента прибрали пісок.

Авдєєв оприлюднив відповідне відео у Facebook та заявив, що депутати визволили Дюка з полону мішків, які його закривали протягом чотирьох років. "Коли ми говорили про цю проблему на засіданні виконкому, запропонував найшвидший варіант: не чекати тендерів та підрядників, а зібратися фракціями і просто почати розтягувати ці мішки. Попереду ще багато роботи, адже ми поки не знаємо, у якому стані пам’ятка. Але я впевнений: ми все приведемо до ладу...", - наголосив депутат.

Він підкреслив, що Дюк "має знову дивитися на море" та нагадувати всім, що Одеса вистоїть перед російською навалою.

Як пояснили УНІАН в мерії міста, влада рішень щодо прибирання піску з Дюка не приймала. Водночас підтвердили, що близько місяця тому секретар міськради Ігор Коваль доручав департаменту культури та охорони культурної спадщини міста терміново підготувати пропозиції щодо дій відносно долі монумента.

Як зазначив начальник управління з питань ЮНЕСКО та захисту культурної спадщини Федір Стоянов, сьогодні за ініціативи депутатів міської ради розпочали роботи зі звільнення пам’ятника Дюку де Рішельє від мішків із піском, які захищали скульптуру від уламків та ударної хвилі з перших днів повномасштабної війни.

За словами Стоянова, місто планувало провести частковий демонтаж захисного шару, щоб отримати доступ до скульптури та оцінити її стан із залученням профільних фахівців.

"Дюк де Рішельє – один із символів нашого міста. Для нас важливо зберегти його для наступних поколінь. Після кількох років перебування пам’ятника під захисною конструкцією виникло закономірне питання щодо стану самої металевої скульптури", – зазначив Стоянов.

Після відкриття пам’ятника перший візуальний огляд показав, що скульптура перебуває у задовільному стані. Ознак небезпечних процесів, деформацій чи інших пошкоджень, які могли б загрожувати стану скульптури або постаменту, наразі не виявлено.

У найближчі дні пам’ятник обстежать фахівці будівельної академії та спеціалісти у сфері охорони культурної спадщини. За результатами обстеження визначать подальші заходи щодо його захисту. Зокрема, розглядатимуть питання відновлення захисної конструкції та її можливого оновлення. Попередньо опрацьовано кілька варіантів, адже надалі необхідно забезпечити надійний захист пам’ятника від можливих атак РФ. Остаточне рішення щодо подальшого захисту Дюка де Рішельє буде ухвалено після професійного обстеження.

Згідно повідомлення мерії від липня 2023 року, для захисту пам’ятника Дюку лише за рік війни було використано 185 тонн піску. Щоб захистити пам’ятник, його двічі обкладали кількома тисячами мішків з піском.

Історія пам'ятник Дюку

Це перший пам'ятник, встановлений в Одесі. Він є своєрідною візитівкою міста. Зокрема, пам'ятник відкрили у 1828 році на честь француза - Армана Емманюеля дю Плессі, герцога де Рішельє, який був генерал-губернатором краю й градоначальником Одеси.

Згідно історичних записів, одесити дуже любили та поважили Дюка, який після падіння імперії Наполеона повернувся до Франції. Він мав допомогти відбудувати свою країну і невдовзі очолив уряд Франції. 26 вересня 1814 року Одеса прощалася зі своїм градоначальником - понад 2 тис. людей, що плакали, пішки йшли за його екіпажем до першої поштової станції за містом. 17 травня 1822 року 55-річний Рішельє раптово помер у Парижі від інсульту. Коли ця новина дійшла до Одеси, у місті оголосили офіційний траур.

Бронзову статую встановили на Приморському бульварі, до неї з боку морського вокзалу Одеського порту ведуть Потьомкінські сходи. Дюк є пам'яткою архітектури та містобудування, монументального мистецтва національного значення.

На початку березня 2022 року в Одесі місцеві жителі мішками із піском почали обкладати пам'ятник Дюку, щоб захистити від обстрілів.

Інші новини Одеси

Нагадаємо, у середмісті Одеси, неподалік будівлі мерії, поруч з пам’ятником Дюку, археологи знайшли артефакти генуезького походження. Археологічні розкопки були на Приморському бульварі. Ректор педагогічного університету Андрій Красножон розповів, що серед найвагоміших знахідок - археологічні матеріали генуезького походження XIV століття, виявлені поблизу памʼятника герцогу де Рішельє. Вони свідчать, що монумент встановлено на культурному шарі італійської Джинестри, який згодом був трансформований у період Османської імперії.

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