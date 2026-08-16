У Ростовській області після атаки дронів палає хімзавод, де виробляють боєприпаси

Комбинат "Каменский" входить до числа найбільших хімічних підприємств Півдня Росії.

Українські дрони атакували Ростовську область та уразили одне з найбільших хімічних підприємств Росії, що виробляє порох для боєприпасів. Про це пише "Мілітарний", посилаючись на супутникові знімки та дані OSINT-аналітиків.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар повідомляв про атаку українських безпілотників на регіон у ніч проти 16 серпня. Всього над регіоном знищили понад 150 БПЛА.

Під удар потрапило оборонне підприємство ФКП "Комбинат "Каменский", там виникла пожежа. Про це свідчить надзвичайно висока теплова сигнатура на території підприємства, яку виявив моніторинговий сервіс FIRMS від NASA.

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Як зазначає "Мілітарний", теплову сигнатуру сервіс NASA FIRMS зафіксував о 01:14 16 серпня. Вона зберігалася та розширювалася до 02:20.

Як повідомляє OSINT-ресурс VARTA, ФКП "Комбинат "Каменский" входить до числа найбільших хімічних підприємств Півдня Росії.

Він розташований приблизно за 10–15 км від державного кордону України, тож перебуває в зоні досяжності значної кількості засобів ураження ЗСУ.

Основний напрям діяльності підприємства – виробництво військової продукції: артилерійські снаряди, порох, вибухові речовини, детонатори, запали, капсулі, прекурсори та інші компоненти боєприпасів.

Комбінат також виготовляє широкий спектр хімічних виробів, зокрема пластмаси та синтетичні смоли, спирти, феноли та їхні похідні.

Завод уже був атакований українськими силами оборони – у грудні 2024 року Повітряні сили ЗСУ вдарили по ньому крилатими ракетами Storm Shadow.

Удари по Росії 16 серпня

БПЛА масовано атакували Московський регіон РФ. Під атакою зокрема опинився найбільший логістичний комплекс Wildberries РФ. Він розташований у Коледіно, а його площа становить понад 200 000 кв. м. Також під ударом опинився логістичний центр "Північне Домодєдово".

Крім того, ВМС ЗСУ уразили стартові позиції та місце дислокації берегового ракетного комплексу "Бастіон" у тимчасово окупованому Криму. Саме з цієї установки росіяни запускали по Україні "Онікси" та "Циркони".

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