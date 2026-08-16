Українець виростили помідор-велетень і ошелешив його ціною (відео)

На Заболотівському ринку продавець виставив на продаж помідор-гігант вагою 1,2 кг, але оцінив незвичайний урожай лише у 30 гривень, чим здивував користувачів мережі.

На Заболотівському ринку в Івано-Франківській області помітили гігантський помідор вагою 1,2 кілограма. Однак найбільше користувачів мережі здивувала не вага овоча, а його ціна – продавець просив за незвичайний плід лише 30 гривень.

Про це повідомив блогер Михайло Григорець, який знімав відео на місцевому ринку. Під час зйомки він підійшов до прилавка, де чоловік продавав помідори власного врожаю. Серед звичайних плодів на вагах лежав помітно більший овоч.

Блогер поцікавився його вагою та вартістю. Виявилося, що помідор важить 1,2 кг, а продавець оцінив його лише у 30 гривень.

Незвичайний плід одразу привернув увагу користувачів соціальних мереж. У коментарях люди дивувалися низькій ціні та зазначали, що за такий великий помідор продавець міг би просити значно більше.

Сам чоловік розповів, що цього року більше таких велетенських плодів на його городі не залишилося. За його словами, 1,2-кілограмовий помідор був останнім таким урожаєм.

Інші плоди-велетні

Як повідомляв УНІАН, киянин Юрій Кожем'якін виростив найбільше в Україні яблуко - вагою 1 кілограм 281 грам. Це досягнення офіційно внесено до Національного реєстру рекордів у категорію "Жива природа".

Щоб гілка дерева витримала таку вагу, садівнику довелося використовувати підв’язки і з усіх боків ставити підпори.

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