У Криму рознесли 'Бастіон', з якого росіяни били 'Оніксами' та 'Цирконами' (відео)

Цей береговий комплекс - дефіцитне та дороговартісне озброєння, за допомогою якого ворог обстрілює південь України.

Сили оборони завдали удару по позиціях російського берегового ракетного комплексу "Бастіон" в окупованому Криму. Саме з цієї установки росіяни запускали по Україні "Онікси" та "Циркони".

Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил ЗСУ. Йдеться, що у ніч на 16 серпня сили й засоби ВМС ЗСУ уразили стартові позиції та місце дислокації берегового ракетного комплексу "Бастіон" у тимчасово окупованому Криму.

"В результаті удару противнику завдано значних втрат в озброєнні та живій силі. Остаточні втрати ворога уточнюються", - заявили українські військові.

Як наголосили у ВМС, береговий ракетний комплекс "Бастіон" - це дефіцитне та дороговартісне озброєння, за допомогою якого російські окупанти здійснюють обстріли південних та інших регіонів України надзвуковими ракетами "Онікс" та гіперзвуковими ракетами "Циркон".

Удари по Криму

Як писав УНІАН, нещодавно унаслідок спільної операції ГУР та Сил оборони у російському порту Новоросійськ уражено кораблі та інші важливі цілі Росії. Йшлося, що уражено, зокрема, фрегати "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров", які є носіями крилатих ракет морського базування типу "Калібр", а також - патрульний корабель "Васілій Биков" та інфраструктуру нафтобази "Грушовая", нафтоналивного термінала "Шесхаріс" та РЛС 30Н6Е зі складу комплексу С-300.

У спільній deep-strike операції разом з розвідниками взяли участь СБУ, ВМС, ДПСУ у взаємодії з Генеральним штабом ЗСУ. За словами президента України Володимира Зеленського, уперше в одній операції злагоджено спрацювали "Паляниця", "Пекло", "Барс" і "Довгий Нептун", а також дрони MICH, Fire Point, "Рамзай", "Січень", "Траст", "Харьок", "Бобер", "Лютий", "Довбуш" та БЕК "Сарган" і "Мамай".

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