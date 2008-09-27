Автівка збила коня в Криму

У Білогірському районі Криму внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю коня травмовано двоє людей. Тварина загинула.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, ДТП сталося в п`ятницю ввечері на 53-му кілометрі траси Сімферополь – Керч.

«ВАЗ-21011 скоїв наїзд на коня, який переходив дорогу. Кінь загинув», - зазначили в кримському управлінні МНС.

Двох чоловіків – 1954 і 1956 років народження – госпіталізовано до Білогірської центральної районної лікарні.