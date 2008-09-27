У Криму на фальшивому мандаті можна заробити мільйон

У Криму викрито місцевого жителя, який, видаючи себе за депутата Верховної Ради автономії та керівника земельної комісії міської ради, отримав від директора товариства з обмеженою відповідальністю 1,2 млн. грн.

Як повідомляє Департамент зв’язків з громадськістю МВС України, ці кошти шахрай отримав за сприяння у наданні в оренду товариству земельної ділянки (площа 100 га) в одному із селищ. У подальшому 54 тисячі доларів він передав як хабар голові сільради за оформлення ним відповідних документів.

Прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 і ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (шахрайство та давання хабара).