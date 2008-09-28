Маккейн стежитиме за конфліктом між Тимошенко та Ющенком

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Джон МАККЕЙН закликав уважно поставитися до розвитку політичної кризи в Україні й дій Росії у зв`язку з нею.

«Конфлікт між ТИМОШЕНКО і ЮЩЕНКОМ – тривожний процес, і треба стежити за ним уважно в контексті того, що буде з Україною, Кримом і Чорноморським флотом», - сказав Дж.МАККЕЙН на дебатах зі своїм опонентом-демократом Бараком ОБАМОЮ в штаті Міссісіпі, повідомляє «Газета.ру».

Крім того, він заявив, що США підтримуватимуть включення України та Грузії в НАТО.

«Росія тільки шукала привід для вторгнення на територію Грузії. Коли я був у цьому регіоні, бачив, що на території Грузії стояли щити, де був зображений ПУТІН із написом, що він їхній (сепаратистів) президент», - сказав Дж.МАККЕЙН на дебатах.

Він відзначив важливість Грузії для енергетичної безпеки Європи, оскільки через територію цієї країни проходить нафтопровід із Каспійського моря. «Невипадково, що відразу після відомих подій глави країн Східної Європи прилетіли до Тбілісі, щоб підтримати молодого президента Михайла СААКАШВІЛІ», - зазначив Дж.МАККЕЙН.

Він також дорікнув Б.ОБАМІ в наївності. За його словами, демократ спочатку закликав, крім Росії, й Грузію до стриманості, чого, на думку Дж.МАККЕЙНА, не повинен робити.

У свою чергу Б.ОБАМА заявив, що якщо Грузія й Україна відповідають вимогам щодо вступу в НАТО, вони повинні бути включені в План дій щодо членства в НАТО негайно.

«Що стосується Грузії та України, ми повинні наполягати на тому, що вони вільні вступати в НАТО», - сказав він.